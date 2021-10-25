Google выпустил дудл к 95-летию со дня рождения Галины Вишневской

Компания Google в понедельник разместила на стартовой странице своего поисковика дудл, посвященный 95-летию со дня рождения советской и российской оперной певицы Галины Вишневской.

Дудлы - это картинки, анимации и игры, которые появляются на главной странице поисковика в честь различных событий, праздников и юбилеев. Дудл с Галиной Вишневской нарисовала российская художница Дарья Шныкина.

"Ее [Вишневской] детская мечта осуществилась, когда она дебютировала в роли Татьяны в любимой с детства опере "Евгений Онегин" на сцене Большого театра. Новое прочтение классического персонажа стало для Галины Вишневской визитной карточкой на годы вперед и послужило началом виртуозной оперной карьеры", - отметили в Google.

Вишневская выступала в оперных театрах "Ковент-Гарден" (Лондон), "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк), "Ла Скала" (Милан) и других. Артистка исполняла партии в операх "Евгений Онегин" Петра Чайковского, "Война и мир" Сергея Прокофьева, "Аида" Джузеппе Верди, "Тоска" Джакомо Пуччини. Нередко на выступлениях Вишневскую сопровождала ее такса по имени Пукс.

В 1991 году вместе со своим мужем, виолончелистом, дирижером и композитором Мстиславом Ростроповичем, артистка основала некоммерческую организацию по защите детей "Фонд Ростроповича-Вишневской". В 2002 году она также основала Центр оперного пения Галины Вишневской, в котором выступают не только воспитанники самой певицы, но и другие исполнители.

"Обе организации и по сей день хранят память о Галине Павловне Вишневской и являются символом помощи и вдохновения", - добавили в Google.