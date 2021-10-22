Умер актер Питер Сколари

ТАСС, 22 октября. Американский актер Питер Сколари умер в возрасте 66 лет в результате продолжительной болезни. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на менеджера актера Эллен Любин Саницки.

По ее информации, Сколари на протяжении последних двух лет был болен раком.

Питер Сколари получил известность за роли во многих фильмах и сериалах, в числе которых "Закадычные друзья" (Bosom Buddies, 1980-1982), "Ньюхарт" (Newhart, 1982-1990) и "Мерфи Браун" (Murphy Brown, 1988-2018). В 2016 году актер стал лауреатом премии Emmy за роль Тэда Хорвата в сериале "Девчонки" (Girls, 2012-2017). Сколари также выступал в постановках на Бродвее, в том числе в мюзиклах "Лак для волос" (Hairspray) и "Злая" (Wicked).