На Ставрополье открыли выставку микроминиатюр Владимира Анискина

СТАВРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Выставка микроминиатюр новосибирского мастера Владимира Анискина открылась в краевом музее-заповеднике в Ставрополе. Все экспонаты созданы под микроскопом, поэтому их сложно рассмотреть невооруженным взглядом, сообщили журналистам в пятницу в музее.

"В Ставропольском государственном музее-заповеднике открылась выставка микроминиатюр "Тайны невидимых шедевров". Микроминиатюра - редкий вид искусства, представляющий собой создание под микроскопом маленьких удивительных творений. Порой настолько маленьких, что их просто невозможно различить невооруженным взглядом. Каждый экспонат создается исключительно вручную под микроскопом", - говорится в сообщении.

Коллекция работ новосибирского мастера включает в себя более 230 экспонатов, в музее Ставрополя представили 34 из них. В экспозицию вошли работы, занесенные в книгу рекордов Гиннесса и в книгу рекордов России. В их числе - "Самая маленькая книга в мире" и "Самая маленькая копия монеты".

Каждый экспонат выставки сопровождается специальным прибором, чтобы рассмотреть его получше. "Опыт проведения выставок и общение со зрителями показывает, что для большинства людей выставка микроминиатюр - это встреча с чудом. Ни один посетитель не ушел равнодушным. Особенно сильное впечатление выставка производит на детей", - пояснили в музее. Увидеть экспозицию в Ставрополе можно до конца января 2022 года.

Владимир Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. С 1999 года Анискин работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований и других областей науки.