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Новой премьерой Губернского театра станет спектакль для детей "Путешествие Мармелана"

Работа над постановкой стала необычным опытом для артистов, ведь в спектакле они взаимодействуют с плоскими куклами

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Московский Губернский театр (МГТ) 23 и 24 октября представит премьерный спектакль "Путешествие Мармелана" в постановке Юрия Алесина, адресованный юным зрителям, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Это спектакль в первую очередь про ребенка. Каждый ребенок является открывателем своего мира, и в данном случае Мармелан. Хотя он и выше других человечков, все равно это ребенок, а все остальные куклы - это взрослые. И во взаимодействии с ними он открывает что-то новое не только для себя, но и для них", - рассказал журналистам в преддверии премьеры режиссер Юрий Алесин - художественный руководитель театра "Снарк" и фестиваля камерных театров "Карабас".

Сказку про обойных человечков сочинил поэт, переводчик, эссеист Григорий Кружков, путь на сцену ей открыл Большой детский фестиваль: Алесин представил идею спектакля на питчинге в рамках БДФ в 2020 году. По его словам, это совсем маленький рассказ на 1,5 страницы и для постановки по мотивам сказки "пришлось все снова придумывать". Отвечая на вопрос, на какой возраст рассчитан спектакль, он отметил, что на детей от трех до 10-12 лет. Это история об удивительной кругостенной экспедиции обойного человечка Мармелана, который однажды предположил, что мир состоит не только из одной стены, а из их огромного количества. Пригласив своих друзей в путешествие, он оторвался от родной стены и отправился с ними в опасную, захватывающую экспедицию.

Работа над постановкой стала необычным опытом для артистов, ведь в спектакле они взаимодействуют с плоскими куклами - "обойными человечками". "Мне было сложно, но ужасно интересно, потому что такого я еще не делала. У нас был один кукольный спектакль, но с такими фанерными куклами я ни разу не работала. Это новый опыт", - призналась актриса Юлия Пилипович.

Как говорит актер Евгений Сыркин, сложность была в привычке искать конфликты, вторые планы в больших спектаклях. "А тут интересно было именно погрузиться в какое-то детство, все мы маленькими играли в машинки, куклы и разговаривали за них. В какой-то момент мы начали реально играть в эти куклы, пытаться в них вживаться, за них говорить, тогда стало легче. Ты ловишь какой-то кураж с этими куклами, и ты уже не ты, можно подурачиться", - сказал артист.

Премьера сказки об обойных человечках состоится на малой сцене театра. Авторами инсценировки стали Алесин и Андрей Пронькин, над костюмами работала Ирина Новичкова, а музыку для спектакля сочинила композитор Анна Морозова. В спектакле заняты Артем Губин, Антон Соколов, Евгений Сыркин, Юлия Пилипович, Андрей Исаенков, Елена Исаенкова, Дарья Гирник.

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