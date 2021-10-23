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Фестиваль "Международная неделя консерваторий" пройдет в Петербурге

Этот праздник расширит формат, посвятив часть программы искусству джаза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Международная неделя консерваторий" в двадцать первый раз откроется в субботу в Петербурге при участии пятнадцати музыкальных школ из восьми стран Европы и Америки. Этот праздник расширит формат, посвятив часть программы искусству джаза, сообщили организаторы на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

Торжественное открытие фестиваля пройдет в Большом зале Филармонии. С концертом современной хоровой музыки здесь выступят пять молодежных коллективов и Сводный хор пяти высших школ России. На этом вечере будет назван новый почетный профессор Санкт-Петербургской консерватории, кандидатура которого принимается решением ученого совета старейшего музыкального вуза России.

"Вступая в третье десятилетие фестиваля, мы решали вопрос, куда нам двигаться дальше, какой новой сфере уделить особое внимание. Решили обратиться к такому всемирно признанному виду искусства как джазовая музыка, которая уже стала классикой. А консерватория всегда занималась классическим музыкальным образованием. У нас есть такая амбиция: открыть со временем новое направление подготовки профессионалов по специальности джазовое искусство", - сказал на пресс-конференции ректор Консерватории заслуженный артист России Алексей Васильев, который выступит на фестивале как дирижер студенческого симфонического оркестра. Он добавил, что открытию джазового направление в ближайшее время препятствует продолжающаяся реконструкция исторического здания альма-матер.

На XXI консерваторский форум, который продлится до 2 ноября, приглашены профессора и студенты высших школ музыки Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Польши, России, США, Швейцарии.

Программы концертов, спланированных с соблюдением всех антивирусных норм, посвящены значимым датам 2021 года: юбилеям Сергея Прокофьева, Ференца Листа, Бела Бартока, а также Году культуры Германии в России. Фестивалю отданы девять площадок города, в том числе Большой и Малый залы Филармонии, Капелла, Концертный зал Мариинского театра.

Дни фестивальной недели

Всемирно известный кларнетист Юлиан Милкис (Россия-США) на вечере 27 октября в Малом зале Филармонии представит мировую премьеру Альтовой сонаты Дмитрия Шостаковича в переложении для кларнета и камерного оркестра. Будет исполнена также европейская премьера сочинения Гии Канчели Ninna, Nanna per Anna. Эту программу совместно подготовят участники фестиваля из высших школ музыки Италии, Швейцарии США и Камерный оркестр Петербургской консерватории под руководством заслуженного артиста России Аркадия Штейнлухта.

А на следующий день на Новой сцене Александринского театра будет представлена программа Ethno-Classic-XXI, где в исполнении ансамблей различных составов прозвучат сочинения, написанные в XX и XXI веках специально для народных инструментов.

Днем позднее молодые музыканты из Польши дадут концерт Jazz-Classic-XXI в Филармонии джазовой музыки. В состав научно-практического раздела фестиваля войдут научная конференция "Немецкие музыканты в городе на Неве" и документальная выставка на эту тему. Международные образовательные семинары охватят четыре направления: для исполнителей на ударных инструментах, по хоровому и симфоническому дирижированию, а также по проблемам фестивального и концертного менеджмента.

Ежегодный концертно-образовательный проект учрежден Санкт-Петербургской консерваторией имени Николая Римского-Корсакова в 2001 году. За 20 лет работы фестиваль, по-прежнему не имеющий аналогов в мировом музыкальном пространстве, представил более 320 высших школ музыки стран пяти континентов.

В организации и проведении фестиваля Консерватории помогают дипломатические представительства стран, аккредитованные в Санкт-Петербурге.

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