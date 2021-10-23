На строительство нового музейного комплекса Третьяковки выделят еще 8,12 млрд рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Порядка 8,12 млрд рублей дополнительно будет выделено на строительство музейного комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

"В строительство нового здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве будет дополнительно проинвестировано 8,12 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Общая стоимость строящегося комплекса составит 15,7 млрд рублей, его площадь превысит 35 тыс. кв. м. "Помимо выставочных пространств, в новом здании разместят реставрационные мастерские, хранилища, конференц-залы с новейшей аппаратурой", - отметили в пресс-службе.

Открытие корпуса на Кадашевской набережной расширит выставочные и экспозиционные площади Третьяковской галереи. Более того, такие изменения помогут сформировать "новую точку притяжения на культурной карте столицы", сообщили в пресс-службе.

Резерв денежных средств и окончание строительства обозначены в документе на 2024 год. За это время планируется завершить комплекс отделочных работ и оснастить музей необходимым инженерным и мультимедийным оборудованием.