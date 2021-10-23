Калягин заявил, что на поддержку театров за пять лет направили более 720 млн рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Каждый пятый театр России получил за последние годы поддержку со стороны Союза театральных деятелей (СТД). На поддержку деятелей театра выделено 722 млн рублей, констатировал председатель СТД Александр Калягин на восьмом по счету съезде СТД.

"За пять лет за счет собственных средств и субсидий, предоставленных нам по моей просьбе из федерального бюджета, на социальную поддержку деятелей театра направлено 722 млн рублей", - проинформировал Калягин.

По его словам, Союз выделяет средства для поддержания творческой деятельности через гранты и стипендии. "По нашим подсчетам, каждый пятый театр России получил ту или иную поддержку Союза театральных деятелей", - сказал глава организации.

Он также сообщил о разработке в СТД Концепции развития театрального дела России до 2030 года. "Надеюсь, эта концепция будет важным и полезным для всех нас документом", - добавил Калягин.

В работе съезда, трансляция которого ведется в интернете, принимают участие 162 делегата. В настоящее время СТД объединяет более 27 тыс. деятелей российского театра. За пять лет ушли из жизни более 1 тыс. членов СТД, их память почтили на съезде минутой молчания.

На съезде ряду театральных деятелей вручили "Золотой знак СТД", в том числе его получил художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин, народный артист РФ Андрей Петров.

Здоровье артистов и их обучение

Председатель СТД рассказал, что был заключен договор с одной из лучших больниц страны, где может лечиться любой член СТД из любого российского города, а для москвичей работает специализированная "Поликлиника.Ру", где можно получить дополнительные медицинские услуги, не предусмотренные обязательным медицинским страхованием.

"Артист должен быть здоров. Понятно, что я говорю обо всех режиссерах, художниках, попросту говоря, обо всех членах СТД. Для того, чтобы артист был здоров, мы подписали договор с одной из лучших больниц страны, где может лечиться любой член СТД из любого российского города - от Калининграда до Владивостока", - сказал Калягин. Он добавил, что будет добиваться, чтобы у коллег, живущих в других городах, тоже появилась возможность лечиться в специализированных медицинских учреждениях.

Также он сообщил, что СТД помогает своим членам проходить необходимое обучение, повышать профессиональные навыки. Создано театральное ПТУ, которое дает возможность познакомиться, например, с особенностями современных театральных постановок.

Переворот в общественном сознании

Прошедший Год театра, по словам Калягина, произвел переворот в общественном сознании. "Посмотрите, сколько возникло грантов, направленных на развитие культуры. Впервые провел конкурс Фонд культурных инициатив. Единственно, мне обидно, что лишь одна заявка, поданная из региональных отделений СТД, получила поддержку. Я могу допустить только одно - что, может быть, другие заявки были плохо оформлены", - сказал он, призвав подавать новые заявки. Он выразил надежду на сотрудничество с Президентским фондом культурных инициатив, сказав, что СТД мог бы выдавать экспертное мнение в области театральной деятельности, анализировать заявки. Эксперты СТД работают на фестивалях всех уровней.

Руководителей региональных отделений Союза он призвал наладить диалог с властью на местах, а власть поблагодарил за поддержку театров.

Калягин положительно оценил возобновление деятельности Общества "Знание", отметив, что сам когда-то по линии этого общества ездил с литературными выступлениями. "Потрясающей идеей" он назвал появление "Пушкинской карты". "Это же потрясающая идея! Дать возможность молодому человеку бесплатно пойти в театр, в музей, дать возможность сделать первый шаг в приобщении к культуре", - заявил глава СТД.

О Союзе

Союз театральных деятелей РФ - старейший и один из самых крупных творческих союзов страны. Почти полтора столетия прошло с того дня, когда был утвержден Устав "Общества взаимного вспоможения русских артистов" - предшественника нынешнего СТД РФ. Первым председателем обновленного Союза в 1986 году стал народный артист СССР Михаил Ульянов, передавший через 10 лет свой пост Александру Калягину.

Восьмой съезд Союза театральных деятелей РФ открылся в субботу в московском "Президент-отеле". Съезд проходит в сокращенном формате, без участия СМИ и в режиме covid-free из-за сложной эпидемиологической ситуации. Как ожидается, делегаты выберут председателя СТД РФ и новый секретариат, срок полномочий которых заканчивается 25 октября.