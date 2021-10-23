Калягин заявил, что скандалы в отдельных театрах отражаются на всем театральном сообществе

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. За скандалы в отдельных театрах расплачивается все театральное сообщество, заявил народный артист России, председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин на восьмом по счету съезде СТД, трансляция которого ведется в интернете.

В августе 2021 года председатель Общественного совета при Министерстве культуры РФ Михаил Лермонтов сообщил, что Совет проведет слушания по репертуару и политике театров на предмет их соответствия стратегии национальной безопасности. Ранее постановка "Первый хлеб" в театре "Современник" вызвала резонанс из-за нецензурного монолога героини на могиле ветерана Великой Отечественной войны.

"А вот этим любителям цензуры я хочу ответить цитатой Шоу, Бернарда Шоу. "Непристойность, - сказал он, - можно отыскать в любой книге, за исключением телефонной". Но я хочу, чтоб мы еще понимали: мы все отвечаем друг за друга. За каждый театральный скандал может расплачиваться все театральное сообщество", - сказал он.

Калягин признался, что его огорчают театральные скандалы, нездоровая атмосфера, которая возникла в этой среде. Он не стал приводить конкретных примеров, но напомнил, что направил письма некоторым руководителям театров. Глава СТД призвал своих коллег помнить, что это публичная профессия, и, хотя каждый имеет право на самовыражение, об этом нельзя забывать.

"Конечно, конфликты, интриги были и будут. Но, мои дорогие, мораль, нравственность никто не отменял. И это те вопросы, та повестка, которая всегда будет самой острой", - подчеркнул он. "Я очень боюсь, что когда-нибудь простые зрители зададут себе вопрос: зачем нам театр такой? Что это богема себе позволяет? Почему наши деньги, как любят сейчас говорить: наши деньги налогоплательщиков, должны идти вот на такое искусство? Не лучше ли будет построить больше школ, больниц на эти деньги? Зачем нам такое количество театров, в которых происходит подобное безобразие?" - заявил глава СТД, добавив, что поэтому и появляются общественные комитеты, которые собираются проверять репертуар российских государственных театров.

О Союзе

Союз театральных деятелей РФ - старейший и один из самых крупных творческих союзов страны. Почти полтора столетия прошло с того дня, когда был утвержден Устав "Общества взаимного вспоможения русских артистов" - предшественника нынешнего СТД РФ. Первым председателем обновленного Союза в 1986 году стал народный артист СССР Михаил Ульянов, передавший через 10 лет свой пост Александру Калягину.

Восьмой съезд Союза театральных деятелей РФ открылся в субботу в московском "Президент-отеле". Съезд проходит в сокращенном формате, без участия СМИ и в режиме COVID-free из-за сложной эпидемиологической ситуации. Как ожидается, делегаты выберут председателя СТД РФ и новый секретариат. Полномочия нынешнего руководства заканчиваются 25 октября.