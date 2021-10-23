"Союзмультфильм" выпустил документальный цикл об истории российской анимации

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Документальный цикл об истории российской анимации стал первым проектом киностудии "Союзмультфильм" на новом специальном YouTube-канале "СоюзмультLIVE". Об этом сообщили в пресс-службе студии.

"Союзмультфильм" представил специальный YouTube-канал "СоюзмультLIVE", где будут размещаться документальные проекты, live-выпуски и бэкстейджи о работе киностудии. Уже 23 октября в плейлисте канала появились два первых эпизода документального цикла об истории российской анимации", - говорится в сообщении.

Проект создан продюсерской компанией Николая Расторгуева в сотрудничестве с "Союзмультфильмом" при поддержке Института развития интернета. Он приурочен к 85-летию киностудии, которое отмечается в 2021 году. Документальный цикл будет состоять из 15 серий продолжительностью 15-20 минут каждая. Планируется, что каждую неделю на канале будет появляться по две-три новых серии.

По словам гендиректора "Союзмультфильма" Бориса Машковцева, помимо анимации студия в сотрудничестве с партнерами намерена производить собственный документальный контент. Работа над первым проектом заняла несколько месяцев. "Цикл включает в себя уникальные исторические материалы, серию экспертных интервью, съемки на производстве анимации и в музее "Союзмультфильма", - приводят в пресс-службе слова Машковцева.

Идея создания фильма об истории российской анимации, ее влиянии на мировое искусство принадлежит режиссеру Дмитрию Николенко. В проекте также приняли участие мастера отечественной и зарубежной анимации - Гарри Бардин, Юрий Норштейн, Леонид Носырев, Николай Изволов, Михаил Тумеля и другие. Съемки сериала проходили в России, Эстонии, Армении, Израиле и на Украине.

Документальный цикл откроют выпуски под названием "Истоки" и "Эпоха авангарда", которые уже доступны на канале.