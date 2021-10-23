Умерла актриса Татьяна Бестаева

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Татьяна Бестаева, исполнившая роли в советских фильмах "Тени забытых предков", "Матрос с "Кометы" и "Семь стариков и одна девушка", умерла в субботу, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Государственного академического театра имени Моссовета Татьяна Горина.

"Она [Татьяна Бестаева] скончалась сегодня утром после продолжительной болезни", - сказала собеседник агентства.

Бестаева родилась 13 июня 1937 года. В 1961 году окончила ВГИК. С 1961 года работала в Театре им. Моссовета. В 1976 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР, в 1990 - Народной артистки РСФСР. Была награждена орденом Дружбы, являлась лауреатом премии "Театральная весна" за роль Капы в спектакле "Вдовий пароход".

В числе ее наиболее известных киноработ - роль Палагны в фильме "Тени забытых предков" (1964), а также роли в таких картинах как "Матрос с "Кометы" (1958), "Человек идет за солнцем" (1961), "Семь стариков и одна девушка" (1968), "Дни хирурга Мишкина" (1976) и другие.