Галерея Уффици возглавила рейтинг мировых музеев журнала TimeOut

РИМ, 23 октября. /ТАСС/. Галерея Уффици названа лучшим музеем в мире, согласно последнему рейтингу британского журнала о культуре и досуге TimeOut. В этом списке ей удалось обойти Лувр и Прадо.

"После расширения экспозиции и обновления выставочных залов Уффици предлагает полную панораму <...> искусства со времен античности до наших дней на основе многовековой традиции коллекционирования. И это отличает наш музей от других", - цитирует в этой связи в субботу пресс-служба галереи ее директора Айке Шмидта.

Составители рейтинга отметили "невероятную, поражающую красоту представленных шедевров" галереи Уффици. Лувр попал на второе место. Кроме того, в рейтинге фигурируют Музей современного искусства (МоМА) в Нью-Йорке, греческий Акрополь, Музей Терракотовой армии Цинь (Китай), лондонская галерея Тейт. Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) занял восьмую строчку.

Как отметили в пресс-службе галереи, сейчас музей вернулся к режиму приема 100% посетителей - до 900 человек одновременно в Уффици, 450 во дворце Питти и 3 тыс. в садах Боболи. При этом сохраняется необходимость предъявления ковид-сертификата на входе, ношение маски и проверка температуры тела. Пока в музее затрудняются сказать, насколько ограничительные меры, включая закрытие на протяжении первых месяцев года, сказались на доходах. За истекшие месяцы дирекция Уффици реализовала несколько крупных проектов вне стен галереи во Флоренции в других городах Тосканы в рамках проекта "разбросанного музея" "Земли Уффици".

Кроме того, Шмидт продолжает расширять предложение современного искусства. Так, в октябре открылась выставка комиксов в рамках соглашения с крупнейшим фестивалем комиксов и игр в Лукке. Произведения современных художников и скульпторов также часто экспонируются в залах прославленного музея.