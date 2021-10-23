Калягина переизбрали на должность председателя Союза театральных деятелей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Народный артист России Александр Калягин, возглавляющий Союз театральных деятелей (СТД) уже 25 лет, переизбран председателем союза на очередной пятилетний срок. Голосование состоялось в субботу на VIII Съезде СТД РФ в Москве, трансляция которого велась в интернете.

Участники тайного голосования единогласно одобрили переизбрание Калягина на пост председателя СТД РФ. Восьмой съезд Союза театральных деятелей РФ открылся в субботу в московском "Президент-отеле". Съезд проходит в сокращенном формате, без участия СМИ и в режиме COVID-free из-за сложной эпидемиологической ситуации.

"Я сделаю все, что в моих силах, даже больше, чтобы союз процветал, чтобы мы были довольны своей работой, чтобы были также счастливы и гордились, что мы члены Союза театральных деятелей России", - сказал Калягин после объявления результатов голосования.

Калягин - российский актер, режиссер театра и кино, народный артист РСФСР. Родился 25 мая 1942 года в городе Малмыж Кировской области. В 1959 году окончил Московское медицинское училище № 14 по специальности акушер и в течение двух лет работал фельдшером. В 1965 году Калягин заканчивает Театральное училище имени Б. Щукина. В разные годы играл в Театре на Таганке, Театре имени М. Н. Ермоловой, "Современнике", МХАТе. В 1992 году создал театр Et Cetera, художественным руководителем которого и является по сей день. Артист снялся в десятках фильмов. С 1996 года - председатель Союза театральных деятелей РФ.

О союзе

Союз театральных деятелей РФ считается старейшим и одним из самых крупных творческих союзов страны. С того дня, когда был утвержден Устав "Общества взаимного вспоможения русских артистов" - предшественника нынешнего СТД РФ - прошло почти полтора столетия. Первым председателем обновленного союза в 1986 году стал народный артист СССР Михаил Ульянов. В 1996 году он передал свой пост Калягину. В настоящее время СТД объединяет более 27 тыс. деятелей российского театра.