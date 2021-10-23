В самарском вузе открыли культурный центр имени Грушина с концертной площадкой на 250 мест

САМАРА, 23 октября. /ТАСС/. Культурный центр имени Валерия Грушина, включающий концертный зал на 250 мест, открылся на базе Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева в помещении бывшего актового зала Куйбышевского авиационного института. Церемония открытия состоялась в день рождения Грушина, 23 октября ему бы исполнилось 77 лет.

"Благодаря и университету, и поддержке правительства, которое реконструировало это помещение, мы получили площадку, на которой мы можем проводить свои мероприятия - концерты, какие-то встречи. Сегодня вечером мы собираемся провести здесь концерт, посвященный памяти Валерия Грушина - у него как раз день рождения. Фильм посмотрим, поговорим о наших проблемах в авторской песне", - сообщил член президиума клуба имени Валерия Грушина Сергей Ильин.

В Министерстве культуры Самарской области отметили, что площадка на 250 мест также будет использоваться для проведения разных концертов и "станет местом для творчества". Президент Самарского университета Виктор Сойфер рассказал, что помещение отремонтировали после того, как он совместно с руководителем клуба имени Грушина Борисом Кейльманом подписал соответствующее обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Затем они встретились с главой региона и рассказали, как хотели бы изменить площадку и открыть культурный центр. Азаров поддержал предложение и выделил средства, сообщил Сойфер.

Во время церемонии открытия на концертной площадке выступили участники проекта "Песни нашего века" барды Дмитрий Богданов и Константин Тарасов, Лилия Чебоксарова. Также выступили самарские барды - Борис Есипов, Юрий Карпов, Александр Исаев и другие. Мероприятие прошло с учетом противоэпидемических ограничений - у гостей проверяли QR-коды, свидетельствующие о вакцинации или перенесенном коронавирусе, кроме того, все участники соблюдали масочный режим.

В 1967 году студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин трагически погиб, спасая детей с перевернувшей лодки на реке Уде в Иркутской области. В память о нем в Самарской области проводится Грушинский фестиваль авторской песни. Первый фестиваль состоялся год спустя в Жигулевских горах, участвовали в нем около 600 человек, с каждым годом число участников росло. В 1980 году распоряжением обкома ВЛКСМ фестиваль запретили и вновь открыли лишь в 1986 году по случаю 400-летия Самары. Зимний Грушинский фестиваль проходит более 30 лет.