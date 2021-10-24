Дом-музей Эмиля Золя открылся под Парижем после 10 лет реставрации

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Дом-музей писателя-реалиста, публициста и политического деятеля Эмиля Золя (1840-1902) возобновил свою работу после долгого перерыва в городе Медан, в 30 километрах к северо-западу от Парижа. Об этом сообщила в воскресенье газета Le Parisien, указав, что на реставрацию большого особняка потребовалось 10 лет.

Золя прожил в своем доме в Медане 24 года - с 1878 по 1902. Именно там были созданы такие знаменитые произведения, как "Жерминаль", "Нана", "Дамское счастье" и "Человек-зверь". Писатель четко следовал девизу, фигурирующему в его рабочем кабинете над камином - Nulla dies sine Linea ("Ни дня без строчки").

Юность Эмиля Золя после смерти его отца-инженера прошла в весьма скромных финансовых условиях. Поэтому тридцать лет спустя, начав получать крупные гонорары, писатель предпочел жить, ни в чем себе не отказывая. Он не только приобрел на деньги от романа "Западня" большой четырехэтажный особняк в Медане, но и пристроил к нему новое крыло. Все комнаты он заполнил произведениями искусства - дорогими вазами, китайскими статуэтками Будды, рыцарскими доспехами, африканскими копьями и кинжалами. Полы устланы коврами, в окнах салона-бильярдной - красочные витражи в стиле ар-нуво.

В этом доме Золя часто принимал гостей, в основном друзей-писателей - Флобера, Доде, Гонкура. Но также многочисленных художников - Сезанна, Мане и Писсарро.

Мебель в особняке была создана по эскизам самого писателя. По его указанию также был значительно расширен и переоборудован окружающий парк, построены теплицы, разбит большой огород.

Музей Дрейфуса

Теперь в двух пристройках усадьбы открыт первый во Франции музей, посвященный делу Альфреда Дрейфуса, всколыхнувшего в конце 19 века не только Францию, но и всю Европу. Золя был одним из тех, кто особо решительно выступал в защиту французского офицера, ложно обвиненного в шпионаже на Германию.

На 300 кв. м площади нового музея разместились многочисленные документы и публикации той эпохи, листовки, афиши. Много редких фотографий. Дело Дрейфуса расценивается во Франции как важный этап становления гражданского общества. Подробный рассказ о нем фигурирует в школьной программе, продолжают выходить исследования историков и книги публицистов, создаются фильмы.

В связи с пандемией посетители допускаются в музеи Золя и Дрейфуса только при наличии маски на лице и при предъявлении санитарного пропуска.