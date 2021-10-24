Путин поздравил педагогов и учеников школы им. Гнесиных с 75-летием со дня ее образования

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил педагогов, учащихся и выпускников Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных (МССМШ) с 75-летием со дня ее образования. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Вы по праву можете гордиться богатой историей МССМШ, ее огромным вкладом в развитие музыкального искусства, отечественной культуры в целом. И конечно, несколькими поколениями выдающихся педагогов и наставников. Во многом благодаря их подвижничеству, искренней любви к своим воспитанникам имена и блистательное исполнительское мастерство талантливых выпускников школы имени Гнесиных известны во всем мире", - приводятся в сообщении слова президента.

Глава государства отметил, что основанная в 1946 году школа продолжила легендарные образовательные и просветительские традиции Гнесинского дома. Он пожелал учителям, учащимся и выпускникам учебного заведения вдохновения и успехов в работе и учебе.

История учебных заведений, основанных семьей Гнесиных, начинается в 1895 году. Совмещенное обучение детей по общей и музыкальной программе началось в Гнесинской школе осенью 1946 года. В настоящее время в школе работают 39 профессоров, доцентов, кандидатов и докторов искусствоведения, 40 заслуженных и почетных работников культуры, народных и заслуженных артистов России. В список знаменитых выпускников "Гнесинской десятилетки" входят победители самых престижных исполнительских конкурсов, номинанты и обладатели премии Grammy, профессора и педагоги музыкальных учебных заведений России, солисты крупнейших симфонических и камерных оркестров мира, руководители музыкальных фестивалей, агентств.