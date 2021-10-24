Умер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Рогожкин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Народный артист России режиссер Александр Рогожкин умер в Петербурге на 73-м году жизни. Об этом сообщила кинокритик Ольга Шервуд.

На эту тему

"Саша Рогожкин. 3 октября 1949 года - 23 октября 2021 года. Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен", - написала она на своей странице в Facebook.

Как уточнили в киностудии "Ленфильм", артист умер в следствие продолжительной болезни. "Рогожкин умер после продолжительной болезни", - сказал представитель пресс-службы.

"Ленфильм" также выразил соболезнования в связи со смертью режиссера. На киностудии, где работал Рогожкин, сожалеют об утрате и считают его "одним из самых ярких режиссеров страны".

"23 октября скончался один из самых ярких российских режиссеров Александр Рогожкин. <...> Александр Рогожкин - народный артист РФ, лауреат Государственной премии России, его картины отмечены наградами многих престижных кинофестивалей. С уходом Александра Владимировича Рогожкина российское кино понесло тяжелую утрату", - говорится в официальном некрологе, опубликованном на сайте "Ленфильма".

Рогожкин - режиссер телесериала "Улицы разбитых фонарей", фильмов "Особенности национальной охоты в зимний период", "Кукушка" и других картин.