Обновленную Маховую башню Смоленской крепостной стены откроют для посетителей

ТАСС, 24 октября. Маховую башню Смоленской крепостной стены откроют в тестовом режиме для регулярного посещения впервые за два года. После восстановления инженерных сетей в ней представят две экспозиции, сообщил в воскресенье ТАСС директор государственного музея "Смоленская крепость" Сергей Пиляк.

"Маховая башня на данный момент закрыта. После передачи башни музею и восстановления работоспособности инженерных систем мы приступили к монтажу экспозиций. В тестовом режиме экспозиции в башне откроются в ноябре", - сказал Пиляк, отметив, что с 2019 года башня не была доступна для посетителей.

Таким образом, она откроется для регулярного посещения впервые за два года двумя обновленными экспозициями на тему особенностей стрелецкого сословия, быта смолян и защищавших крепость в течение XVII века. В частности, в экспозицию на ярусах Маховой башни войдут более 200 произведений декоративно-прикладного искусства из собрания музея и частных коллекций, выполненных в техниках чеканки, литья, перегородчатой и выемчатой эмали, канфарения, гравировки и скани.

Работа сотрудников музея над концепцией экспозиции началась в 2020 году. "Вначале мы откроем башню в тестовом режиме для небольших групп, с учетом эпидемиологических ограничений. Затем экспозиции будут доступны в постоянном режиме по сеансам в сопровождении экскурсовода. Это поможет гостям ориентироваться в башне", - отметил Пиляк.

О памятнике

Смоленскую крепостную стену - памятник архитектуры, истории и культуры - построили в конце XVI - начале XVII веков. На протяжении столетий стена выполняла роль одного из главных форпостов на западном рубеже России. Ее строил Федор Конь - тот же зодчий, что возводил стены московского Белого города. До нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3,5 км.

В 2018 году объект передали в ведение Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. В ноябре того же года состоялась рабочая встреча губернатора региона Алексея Островского с занимавшим тогда должность премьер-министра России Дмитрием Медведевым, по результатам которой глава правительства принял решение поддержать обращение администрации региона и выделить на проведение реставрационных работ 1,3 млрд рублей из федерального бюджета.

Часть восстановительных работ проводилась в 2020 году, в январе 2021 года сообщалось, что на реставрацию пяти башен и двух участков крепостной стены направят порядка 300 млн рублей, после чего восстановленные объекты передадут музею национального значения "Смоленская крепость".