В Италии завершился римский кинофестиваль

РИМ, 24 октября. /ТАСС/. Европейская премьера экранизации комиксов Marvel "Вечные" (Eternals) американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао завершила в воскресенье 16-й Международный римский кинофестиваль.

В блокбастере снялись Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Кит Харингтон. Чжао в 2020 году была удостоена "Золотого льва Святого Марка" в Венеции, а в апреле 2021 года "Оскара" за фильм "Земля кочевников" (Nomadland) с Фрэнсис Макдорманд.

Как сообщили в воскресенье организаторы смотра, приза зрительских симпатий кинофестиваля был удостоен фильм испанского режиссера Марселя Баррены "Средиземноморье" (Mediterr neo), который повествует о работе спасателей, оказывающих помощь мигрантам, которые пытаются добраться до берегов Европы. Кинолента основана на истории основателя и руководителя испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms ("Проактива оупен армс") Оскара Кампса. Награда предполагает денежное вознаграждение. Всего в официальном конкурсе участвовали 23 картины.

Кроме того, разные ленты были представлены в сопутствующих секциях. Так, известный американский режиссер, обладатель "Оскара" Оливер Стоун представил сразу два проекта. Спустя ровно 30 лет после выхода в 1991 году его фильма "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе" он возвращается к истории убийства президента США Кеннеди в документальном мини-сериале, в котором вновь пытается ответить на множество вопросов. Стоун, разделяющий версию заговора, выразил надежду, что нынешний американский лидер Джо Байден вновь откроет расследование обстоятельств трагедии 1963 года. На основе сериала была создана сокращенная киноверсия "Возвращение Джона Ф. Кеннеди: Сквозь зазеркалье", которую также показали в Риме.

Кроме того, Стоун представил документальный фильм "Казах. История золотого человека" (Qazaq. History of The Golden Man), который основан на интервью с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В сентябре 2016 года Стоун закончил работу над фильмом о президенте РФ Владимире Путине. В России и мире его премьера состоялась 12 июня 2017 года.

Почетные премии фестиваля за вклад в кинематограф были присуждены известным американским режиссерам Квентину Тарантино и Тиму Бёртону. Оба режиссера провели в рамках смотра творческие встречи, как и еще один оскароносец - мексиканец Альфонсо Куарон.