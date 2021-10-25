Новый фильм об агенте 007 "Не время умирать" возглавил отечественный кинопрокат в выходные

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Новый фильм киносаги об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде "Не время умирать" стал лидером российского проката, собрав 96 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 21 по 24 октября.

Этот фильм стал последним в серии с актером Дэниелом Крэйгом в главной роли. По сюжету Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Ситуация меняется, когда на остров приезжает его старый друг из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оборачивается тем, что Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием. Картина режиссера Кэри Фукунаги вышла в России 7 октября.

Второе место по кассовым сборам занял мультфильм "Неисправимый Рон", собравший 90 млн рублей за выходные. Это история о мальчике Барни, который получил на день рождения долгожданного робота Рона. Он должен был стать таким же, как и у всех других школьников, помогать своему хозяину делать публикации в соцсетях и поддерживать связь с одноклассниками. Но Рон оказался бракованным, и Барни решил самостоятельно научить его всему, что знает сам. Мультфильм в России вышел в прокат 21 октября.

На третьей строчке рейтинга - американский блокбастер "Веном-2" режиссера Энди Серкиса, собравший 86,6 млн рублей за выходные. Фильм с Томом Харди в главной роли вышел в широкий российский прокат 30 сентября. Согласно вселенной комикса Marvel, Веном - инопланетный симбиот, который нуждается в носителе, чтобы выжить. Одним из таких носителей становится журналист Эдди Брок, чью историю зритель узнал в первой части "Венома". Во второй части герою Харди предстоит столкнуться с опасным злодеем - серийным убийцей Клетусом Кэсиди, которого в качестве носителя выбрал другой симбиот - Карнаж.