Премия "Восток - Запад. Золотая арка" призвана поддержать национальные кинематографии

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Международная кинопремия "Восток - Запад. Золотая арка" стремится поддержать национальные кинематографии Восточной Европы и Западной Азии, в том числе отметить картины, которые обошли вниманием другие награды и фестивали. Об этом рассказали на пресс-конференции организаторы премии.

Лауреатов Международной кинопремии "Восток - Запад. Золотая арка" за 2020 и 2021 годы назовут на торжественной церемонии, которая состоится в понедельник в кинотеатре "Художественный". На награды в разных номинациях претендуют 23 фильма из разных стран. "Этот шорт-лист, конечно, не стал большим сюрпризом, потому что фильмы, которые в него вошли, уже получили <...> признание на различных фестивалях. <...> Но иногда в списки попадают и менее известные картины. Это тоже важно: находить новые имена, которые еще не отмечены вниманием фестивалей. Бывает так, что хорошие фильмы попадают на фестивали, но не получают наград, и внимание переключается на другие. Это своего рода некоторая корректива кинопроцесса, которую мы производим исходя из наших критериев", - рассказал арт-директор награды Андрей Плахов.

По словам председателя правления премии, кинодраматурга Рустама Ибрагимбекова, задача награды состоит в том, чтобы поддержать кино Восточной Европы и Западной Азии. "Регион на стыке Западной Азии и Восточной Европы - это, собственно, родина всеобщей человеческой культуры. Тут расположены десятки стран с очень интересными своеобразными национальными кинематографиями. Именно поэтому мы решили организовать фестиваль, чтобы каким-то образом обратить внимание на эти кинематографии, которые <...> довольно сильно заслонены англоязычными кинематографиями больших стран", - подчеркнул он.

Премия учреждена Международной Конфедерацией союзов кинематографистов, которую возглавляет кинодраматург Рустам Ибрагимбеков, при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. В 2021 году церемония награждения проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда развития и поддержки социально-культурных, благотворительных, научных и образовательных проектов "Р.А. Фонд" и "Москино".