"Ленфильм" объявил о старте мультимедийного конкурса "Женский голос Арктики"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. "Ленфильм" объявил о старте отбора участниц мультимедийного конкурса "Женский голос Арктики", который призван привлечь внимание к важнейшим проблемам, волнующим женщин Севера. Победительницы станут героинями документального фильма, который будут снимать в Якутии и в Петербурге, сообщили в понедельник в пресс-службе киностудии.

"По северным регионам России стартовал мультимедийный конкурс "Женский голос Арктики". К участию в конкурсе приглашаются молодые девушки и женщины от 18 до 40 лет, представительницы северных этносов и коренных народов севера РФ. Прием заявок осуществляется до 10 ноября 2021 года", - рассказали в пресс-службе.

Международное жюри отберет 25-30 участниц, которые войдут в "длинный список" проекта, в "короткий список" попадут семь из них. "Основной принцип выбора участниц конкурса - уникальность их судеб и яркость жизненного вектора. Наши героини должны быть непохожими друг на друга не только по этническому происхождению, но и по характеру, темпераменту, своей позиции, семейному положению, бытовым условиям жизни", - отметили на киностудии, добавив, что более подробные условия участия опубликованы на официальном портале проекта.

Трех победительниц определит народное голосование, которое будет проводиться в социальных сетях проекта. Они станут героинями документального кино "Женский голос Арктики". Съемки пройдут, как ожидается, в 2022 году на территории Якутии и в Санкт-Петербурге.

Медиапроект и медиаконкурс "Женский голос Арктики" реализуют киностудия "Увидеть море", Фонд развития культуры Якутии (при поддержке Российского фонда культуры), Музей музыки и фольклора народов Якутии и киностудия "Ленфильм".