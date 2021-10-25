Драматург считает, что маски будут существовать в кино только в виде какого-то фона

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Пандемия продолжит оказывать влияние на организационные процессы создания кино, но присутствие актеров в масках на экране вряд ли станет частым явлением, поскольку это противоречит природе кинематографа. Такое мнение выразил на дискуссии рамках премии "Восток - Запад. Золотая арка" кинодраматург Рустам Ибрагимбеков.

"Мне кажется, сама природа кино противоречит ношению масок. Снимать какие-то художественные произведения, в которых люди играют в масках, довольно сложно, поэтому я абсолютно убежден, что маски будут существовать в кино только в виде какого-то фона, отражающего реальное состояние дел, а сама эстетика кино не подвергнется этой масочной коррозии. Я думаю, что это исключено", - сказал Ибрагимбеков, который также выступает председателем правления кинопремии "Восток - Запад. Золотая арка".

При этом эксперт подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса будет существенно влиять на организационную сторону кинопроцесса. "То, что будет происходить за камерой, будет очень зависеть от того, как стремительно и последовательно будет развиваться пандемия", - добавил он.

Участники дискуссии вспомнили несколько фильмов, созданных в период пандемии, в которых герои появляются на экране в масках, в частности, картину "Безумное кино для взрослых" Раду Жуде, ставшую победителем Берлинале-2021. Трагикомедия претендует на звание лучшего полнометражного игрового фильма кинопремии "Восток - Запад. Золотая арка", конкуренцию ему составляют "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич, "Пугало" Дмитрия Давыдова.

Лауреатов Международной кинопремии "Восток - Запад. Золотая арка" за 2020 и 2021 годы назовут на торжественной церемонии, которая состоится в понедельник в кинотеатре "Художественный". На награды претендуют 23 фильма из разных стран.