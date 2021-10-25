Гимнастка Большого Московского цирка получила золотую корону фестиваля "Принцесса цирка"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Воздушная гимнастка Большого Московского цирка стала обладательницей золотой короны на международном фестивале "Принцесса цирка", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе цирка.

"Настоящим триумфом закончился фестиваль для воздушной гимнастки в петле с хула-хупами из Большого Московского цирка - Александры Левицкой-Спиридоновой, которая стала обладательницей золотой короны", - заявили в пресс-службе.

Международный фестиваль "Принцесса цирка", в котором приняли участие более 100 артисток из 13 стран мира, проходил с 18 по 24 октября 2021 года в Саратове. Члены жюри, в состав которого входили видные деятели циркового искусства, оценивали каждое выступление по двум критериям - сложность трюков и артистизм.