В Москве открылся фестиваль современного искусства Artlife Fest

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. IV Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest открылся в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, его концепция в этом году - "Путь новой реальности". Зрителям, в том числе, представят работы 15 зарубежных художников, выставляющихся в России впервые, сообщила ТАСС куратор фестиваля Анастасия Андреева.

"В этом году у нас символ - ласточка, который олицетворяет путь, обновление, воскрешение. Мы все оказались в той ситуации, в которой мы сейчас живем - в новой реальности, все хорошо легло на концепцию фестиваля. Одна из отличительных черт нашего фестиваля - мы работаем в традиционных техниках, очень разных: пастель, акварель, масло. Но, наверное, здесь больше про сюжет. Например, [художник с Тайваня] Уилл Юй - очевидно, что человек говорит про пандемию, маски, коронавирус, но пишет он при этом маслом и довольно в классической манере", - рассказала собеседница агентства.

Посетителям представят 350 работ от современных художников и скульпторов из 23 стран мира. "Два года уже длится вся ситуация эпидемиологическая во всем мире, и мы, к сожалению, в прошлом году мы не смогли никого [из зарубежных художников] привезти. В этом году стало чуть проще, и мы смогли привезли 15 человек в Россию, познакомить со зрителями - они выставляются здесь впервые", - добавила Андреева.

Впервые на фестивале можно будет увидеть работы художников из Египта, Сингапура и Австралии. Также представлены авторы из России, Китая, Австралии, США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании. Хедлайнерами стали Аранцасу Мартинес (Испания), Сусана Мата (Испания), Мишель Корман (Франция), Этьен Кене и Габриэль Руль (Франция), Марк Теннант (США), Венделин Волгемут (США), Марк Константин Индусил (Австралия) и Ло Чан Пэнг (Тайвань).

"В этом году у нас очень большой лекторий, много спикеров, которые говорят не только про искусство, но и про маркетинг, менеджмент, психологию, монетизацию искусства. И практически в каждой лекции мы говорим о том, как изменилась жизнь и как нам в этом сосуществовать", - добавила куратор.

По словам Андреевой, в прошлом году за девять дней фестиваль посетили 63 тыс. человек. "В этом году у нас безопасное мероприятие, исключительно COVID-free, думаю это отразится [на посещаемости], цифры покажут, сильно или не сильно, но самое главное, пусть будут все здоровы", - добавила собеседница агентства. Фестиваль продлится до 31 октября, вход бесплатный. Получить электронный билет и познакомиться с подробной программой выступлений спикеров и проведения мастер-классов можно на официальном сайте мероприятия.