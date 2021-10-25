Эксперт: господдержка помогла российскому кино подняться на мировой арене

КАИР, 25 октября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Российский кинематограф благодаря поддержке государства смог подняться на мировой арене и составить достойную конкуренцию западному кино. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник режиссер и сценарист Наталья Меркулова.

Ее фильм "Капитан Волконогов бежал" участвовал в основной конкурсной программе завершившегося в красноморском курортном городе Эль-Гуна международного кинофестиваля и был удостоен "Бронзовой звезды" в номинации "Лучший художественный фильм".

"Это очень здорово, что Россию отметили, - сказала она. - Мы в этом году присутствуем на всех главных смотрах по всему миру. Сейчас уже говорят о некой русской волне". По ее мнению, российский кинематограф сейчас переживает подъем, что объясняется многолетней государственной поддержкой. "На протяжении последних 10 лет Минкульт выделял средства на авторское кино, делая это на перспективу, - заметила режиссер. - В результате мы видим, что люди стали ходить в кино, мы сильно прибавили за последние годы, у нас сложилась мощная индустрия авторского и коммерческого кино, мы можем называть себя кинодержавой". По оценке Меркуловой, за последние годы в России вырос хороший актив - режиссерский, сценаристский, актерский. "Мы сейчас находимся на высоком уровне", - добавила она.

Полнометражный фильм "Капитан Волконогов бежал", поставленный Меркуловой вместе с мужем Алексеем Чуповым, по словам зрителей, притягивает к себе внимание своей красотой, звуковым рядом, костюмами, городскими видами, несмотря на затронутую в нем тяжелую тему репрессий 1937 года. Философский сюжет, отметили они, держал в напряжении до последней минуты, и, несмотря на определенную сложность ленты, публика приняла ее очень хорошо.

Другие участники и победители кинофестиваля из России

В этом году в показе приняли участие 75 художественных и документальных фильмов из более чем 40 стран мира, в том числе России, которая представила сразу шесть картин. "Капитан Волконогов бежал", помимо "Бронзовой звезды", получил также международную премию NETPAC ("Сеть продвижения азиатского кино"). Лента "Катя" режиссера Андрея Натоцинского завоевала высшую награду - "Золотую звезду" - в номинации "Лучший короткометражный художественный фильм".

Кроме того, "Золотую звезду" в номинации "Лучший документальный фильм" получила картина "Жизнь Иванны" российского режиссера гватемальского происхождения Ренато Боррайо Серрано. Во внеконкурсной программе были представлены российские художественные фильмы "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко, "Мама, я дома" Владимира Битокова и "Сопричастие" (Anima) Лилии Тимирзяновой.