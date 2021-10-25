Председателем Российского Оскаровского комитета выбрали режиссера Павла Чухрая

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Режиссер Павел Чухрай стал новым председателем Российского Оскаровского комитета. Его кандидатуру утвердили на заседании в понедельник, сообщил ТАСС источник в комитете.

"Павла Чухрая выбрали большинством голосов", - сказал собеседник агентства.

Ранее комитет возглавлял народный артист РСФСР Владимир Меньшов. Режиссер и актер ушел из жизни в июле, ему был 81 год.

Павел Чухрай родился 14 октября 1946 года. Свою карьеру он начинал на киностудии "Мосфильм", где работал радиомонтажником и осветителем, параллельно посещал школу на вечернем отделении. В 1969-м окончил операторский факультет ВГИКа, а уже в 1974-м получил диплом режиссера, сдав экзамены экстерном.

За годы творчества Чухрай снял более 10 картин, наибольшую популярность ему принесли фильмы "Вор" (1997) и "Водитель для Веры" (2004). Криминальная драма "Вор" с Владимиром Машковым в главной роли получила номинации на премии "Оскар", "Золотой глобус". Драма "Водитель для Веры" с Игорем Петренко и Аленой Бабенко завоевала главный приз "Кинотавра" и другие престижные кинонаграды.

Знаковым стало участие Павла Чухрая в международном киноальманахе о Холокосте "Прерванное молчание", премьера которого прошла в 2002 году. Проект был задуман продюсером Стивеном Спилбергом, который пригласил российского режиссера для съемок одной из пяти новелл - "Дети из бездны".