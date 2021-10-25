Фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко выдвинули на "Оскар" от России

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Картина "Разжимая кулаки" Киры Коваленко будет выдвинута на соискание американской премии "Оскар" от России.

"Разжимая кулаки" и "Купе номер шесть"

Русские в Канне: "Разжимая кулаки" и "Купе номер шесть"

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Об этом ТАСС сообщил в понедельник председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.

"Мы выбрали фильм "Разжимая кулаки", - сказал он.

Режиссер Кира Коваленко - ученица Александра Сокурова. Действие фильма "Разжимая кулаки" разворачивается в Северной Осетии, в центре сюжета оказывается семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Картина удостоилась главной награды во второй по значимости программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля.