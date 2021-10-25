Чухрай: российский Оскаровский комитет будет стремиться к большей прозрачности работы

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российский Оскаровский комитет будет стремиться к большей прозрачности работы, создателей фильмов, которые хотят выдвигаться на соискание американской награды, попросят о предоставлении информации о судьбе проекта. Об этом ТАСС рассказал новый председатель комитета Павел Чухрай.

"Хорошо, что мне это доверили, хотя это вещь очень ответственная, потому что за этим судьбы, кино, люди. Мы постараемся быть объективными, насколько это возможно, главное, постараемся, чтобы публичности было больше, чтобы была ясность, по каким критериям происходит выбор. Мы будем в дальнейшем просить, чтобы те, кто заинтересован в выдвижении, - продюсеры, режиссеры, - присылали нам больше информации о том, в каких фестивалях участвовала картина, какая пресса была, что происходило с фильмом", - сказал Чухрай.

Он подчеркнул, что какие-то критерии будут закреплены документально, другие будут существовать в форме устной договоренности между членами комитета.