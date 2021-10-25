Продюсер фильма "Разжимая кулаки" поблагодарил Оскаровский комитет за доверие

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Международная судьба драмы "Разжимая кулаки" Киры Коваленко складывается успешно, создатели фильма благодарны Российскому Оскаровскому комитету за то, что картину выбрали претендентом от России на соискание награды. Об этом ТАСС сказал продюсер ленты Александр Роднянский.

"Мы очень рады, что коллеги выбрали наш фильм, и очень благодарны им за доверие. У картины Киры Коваленко действительно складывается очень успешная международная судьба: гран-при каннской программы "Особый взгляд", участие и победы на многочисленных фестивалях по всему миру - в Теллурайде, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Торонто, Иерусалиме и других, признание ведущих международных критиков и журналистов", - сказал Роднянский.

Продюсер подчеркнул, что рад успеху молодой и талантливой Киры Коваленко, которая сумела "драматично и эмоционально рассказать историю девушки из Северной Осетии, отчаянно пытающейся обрести свой шанс на счастье".

Режиссер Кира Коваленко - ученица Александра Сокурова. Действие фильма "Разжимая кулаки" разворачивается в Северной Осетии, в центре сюжета оказывается семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Картина удостоилась главной награды во второй по значимости программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля.