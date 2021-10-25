Режиссер Богатырев надеется, что "Контражур" могут показать в родной для героя картины КБР

НАЛЬЧИК, 25 октября. /ТАСС/. Фильм "Контражур" режиссера Ильяса Богатырева о коллекционере из самого высокогорного города России Тырныауза Данияле Хаджиеве, ставший лауреатом международного фестиваля "Влюбленные в искусство", могут показать на его Родине в Кабардино-Балкарии (КБР). Это поможет обратить внимание на проблему сохранения коллекции живописи, которая осталась после смерти коллекционера, сообщил ТАСС Ильяс Богатырев в понедельник.

Международный кинофестиваль документального, игрового и анимационного кино о сохранении культурного наследия "Влюбленные в искусство" состоялся в Санкт-Петербурге. Фильм "Контражур" стал лауреатом основного конкурса фестиваля - конкурса документального кино. На фестиваль были представлены несколько сот фильмов из разных стран мира.

"Конечно, приятно, что фильм стал лауреатом фестиваля, на который отправляют десятки картин, так или иначе касающихся искусства. Я был бы рад, если бы была возможность отдельно показать его в Кабардино-Балкарии зрителям, представителям искусства, министерства культуры и правительства региона, чтобы поговорить на эту тему, изыскать возможности для того, чтобы сохранить ее", - рассказал Богатырев.

"Контражур" - фильм о самой высокогорной галерее России, которая была собрана действительным членом Петровской академии наук и искусств, коллекционером и меценатом Даниялом Хаджиевым (ушел из жизни весной 2021 года) в городе Тырныаузе Кабардино-Балкарской Республики. Коллекция насчитывает более одной тысячи полотен живописи, более 2 тыс. работ, выполненных в технике графики, и рисунки 65 авторов России и Белоруссии. "Фильм и премия - повод напомнить о важности сохранения коллекции, о которой рассказывается в фильме, позаботиться о создании музея ИЗО и провести пиар-компанию как самого высокогорного в России, чтобы стало возможным рассказать об этом широкой аудитории", - добавил режиссер.

Коллекция, которую Хаджиев собирал всю жизнь, - уникальная, уверен собеседник агентства, но может быть утеряна, говорит Богатырев. "Нужно позаботиться об этом наследии, такое увидишь далеко не в каждом субъекте России. Да, наверняка есть частные коллекции, но я уверен, что такого объема и такого разнообразия, такой ценности нет нигде, тем более в субъектах Северного Кавказа, и этим надо воспользоваться. В конце концов, будет повод гордиться этим самому министерству культуры и говорить, что такого больше нигде нельзя увидеть, и что музей создан на основе частной коллекции", - добавил он.

Электрик из Эрмитажа

Хаджиев собирал коллекцию, как сам признается в фильме, по крупицам - по чердакам, подвалам, сараям и оценивал предметы по достоинству, по художественной ценности. Он сам по-своему уникальный человек, по образованию электрик и экономист, и, работая электриком в Эрмитаже, ходил по безлюдным залам музея, менял лампочки, проверял розетки.

"У него была действительно уникальная возможность в этой атмосфере знакомиться, любоваться в спокойной обстановке выдающимися произведениями живописи. Для этого, конечно же, должна быть внутренняя тяга человека, это воспитало в нем безусловный вкус. В фильме он рассказывает, что в коллекцию попадают исключительно вещи, достойные внимания любого зрителя, любого ценителя искусства, это не местечковая коллекция, и что готов выставить на любой выставке эти картины без стыда и, скорее всего, большинство этих картин остается недооцененными", - отметил режиссер.

Придет момент, и они будут оценены по достоинству, но главное - чтобы до этого момента вся коллекция выжила, беспокоится он. "Премия фильму - как повод напомнить общественности Кабардино-Балкарии, руководству республики о том, что необходимо позаботиться о судьбе коллекции, найти помещение, провести ревизию этих картин, завести анкеты каждой из них, зафиксировать, придать коллекции юридический статус. В Приэльбрусье ежегодно едут отдыхать сотни тысяч туристов, которые жалуются, что в районе не так много возможности развлечься, для них можно устраивать выставки этих картин, создать возможность полюбоваться произведениями искусства", - добавил он.

О режиссере

Ильяс Богатырев - военный репортер, тележурналист, кинодокументалист, работал на телеканалах "Россия", "Первый канал", "Рен ТВ", автор документальной повести "Цена человека", директор Северокавказского открытого фестиваля кино и телевидения "Кунаки".