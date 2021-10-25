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Сокуров призвал не переоценивать значение выдвижения фильма "Разжимая кулаки" на Оскар

Он убежден, что "для начинающего режиссера в принципе это не должно иметь никакого значения"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Режиссер Александр Сокуров считает, что не нужно переоценивать значение выдвижения картины Киры Коваленко "Разжимая кулаки" на соискание американской премии "Оскар" от России. Вместе с тем, по его мнению, этот фильм достойно представляет Кавказ и страну в целом.

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"Я невысоко оцениваю всякие конкурсные амбиции и конкурсные процедуры и вообще отношусь к ним более чем сдержанно, - сказал ТАСС Сокуров в ответ на просьбу прокомментировать выдвижение фильма Коваленко на американскую кинопремию. - Не будем это переоценивать. Как я надеюсь, и сама Кира не переоценивает это".

Сокуров убежден, что "для начинающего режиссера в принципе это не должно иметь никакого значения". "Но, к сожалению, для молодых людей это сегодня имеет слишком большое значение, и меня это очень огорчает", - добавил он.

Режиссер отметил, что фильм "Разжимая кулаки" сам по себе "достойно представляет осетинский народ, он достойно представляет Кавказ". "[Это] во-первых. А уже во-вторых, Россию и всех остальных нас", - сказал он.

Кира Коваленко - выпускница режиссерской мастерской Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербекова (2015 г.). "Кира - человек чрезвычайно содержательный, способный, чувствительный, - сказал собеседник агентства. - И я надеюсь, что лучшая картина ее еще впереди. Я на это очень рассчитываю".

О том, что картина Коваленко будет выдвинута на соискание "Оскара" от России, ТАСС сообщил в понедельник председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай. Действие фильма "Разжимая кулаки" разворачивается в Северной Осетии. В центре сюжета оказывается семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Картина удостоилась главной награды во второй по значимости программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля.

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