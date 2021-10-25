Путин наградил Бутмана орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил саксофониста, народного артиста РФ Игоря Бутмана орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на портале нормативных правовых актов.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Бутмана Игоря Михайловича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский джазовый оркестр под управлением И. Бутмана", - говорится в тексте документа.

Бутман родился 27 октября 1961 года, в этом году ему исполнится 60 лет. Саксофонист руководит с 1999 года Московским джазовым оркестром. Записал альбомы Falling Out, Reflections, The Eternal Triangle и др. Бутман также является продюсером и арт-директором ежегодных джазовых фестивалей "Триумф джаза" и Sochi Jazz Festival (бывш. "Акваджаз"). Лауреат Государственной премии РФ (2004).