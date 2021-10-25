Кончаловский и Жбанич получили премию "Восток - Запад. Золотая арка" за лучшую режиссуру

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Андрей Кончаловский и Ясмила Жбанич получили награду Международной кинопремии "Восток - Запад. Золотая арка" в номинации "Лучшая режиссерская работа", передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии за 2020 и 2021 годы прошла в понедельник в столичном кинотеатре "Художественный".

"[Награду] разделили две картины, так бывает. Это Андрей Кончаловский "Дорогие товарищи" (Россия) и Ясмила Жбанич "Куда ты идешь, Аида? (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция)",- объявил на церемонии специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Призом за лучшую сценарную работу к фильму "Мальмкрог" отметили Кристи Пую (Румыния), который также выступил режиссером этой картины.

Премия "Восток - Запад. Золотая арка" присуждается за достижения в области киноискусства лучшим авторам фильмов, созданных в странах Восточной Европы и Западной Азии. Формированием жюри, в состав которого вошли 23 киноведа и кинокритика из США, Великобритании, Германии, Италии и других стран, занимался почетный президент Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), арт-директор кинопремии Андрей Плахов.

Премия учреждена Международной конфедерацией союзов кинематографистов, которую возглавляет кинодраматург Рустам Ибрагимбеков, при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. В 2021 году церемония награждения проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда развития и поддержки социально-культурных, благотворительных, научных и образовательных проектов "Р. А. Фонд" и "Москино".