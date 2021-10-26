Фильм грузинского режиссера стал лучшим дебютом кинопремии "Восток - Запад. Золотая арка"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Картина "Начало" грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили стала победителем в номинации "Лучший дебют" Международной кинопремии "Восток - Запад. Золотая арка", передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии за 2020 и 2021 годы прошла в понедельник в столичном кинотеатре "Художественный".

Приз за лучшую операторскую работу вручили Юргену Юргесу (фильм "Дау. Вырождение"), как лучших художников отметили Нину Васенину, Сергея Февралева и Надежду Васильеву ("Северный ветер"), лучшей музыкой к фильму признаны произведения Дмитрия Шостаковича и Андрея Хржановского ("Нос, или заговор "не таких").

Премия "Восток - Запад. Золотая арка" присуждается за достижения в области киноискусства лучшим авторам фильмов, созданных в странах Восточной Европы и Западной Азии. Формированием жюри, в состав которого вошли 23 киноведа и кинокритика из США, Великобритании, Германии, Италии и других стран, занимался почетный президент Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), арт-директор кинопремии Андрей Плахов.

Премия учреждена Международной Конфедерацией союзов кинематографистов, которую возглавляет кинодраматург Рустам Ибрагимбеков, при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. В 2021 году церемония награждения проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда развития и поддержки социально-культурных, благотворительных, научных и образовательных проектов "Р. А. Фонд" и "Москино".