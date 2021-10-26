Путин 11 ноября может принять участие в открытии Дома Достоевского в Москве

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует принять участие в открытии Дома Федора Достоевского в Москве, сообщил советник главы государства Владимир Толстой.

"Владимир Владимирович [Путин], мы очень надеемся, что ничто этому не помешает, планирует принять участие в открытии московского Дома Достоевского", - сказал Толстой во вторник в ходе заседания президиума Российской академии наук. По его словам, здание было полностью передано Государственному литературному музею, открытие там экспозиции намечено на 11 ноября.

"Открытие Дома Достоевского в Москве - огромное событие, - подчеркнул Толстой. - Надеемся также, что состоятся и встречи, и дискуссии, и выступления президента по поводу Достоевского. Будем ждать это 11 ноября".

По словам советника главы государства, весь мир следил за выступлением российского лидера на Валдайском форуме. "Весь мир следил. Как много там было отголосков Достоевского, как много того, о чем Достоевский размышлял, а Путин сейчас берет это на вооружение в разговорах с Европой", - заметил Толстой.

Федор Михайлович Достоевский родился в Москве 11 ноября 1821 года, умер в Санкт-Петербурге 9 февраля 1881 года. Автор всемирно известных произведений, в числе которых романы "Преступление и наказание", "Идиот", "Братья Карамазовы", "Игрок", "Бесы". Ранее президент РФ подписал указ о праздновании в 2021 году 200-летия со дня рождения писателя.