Неделя Российского кино в Лондоне откроется показом фильма "Капитан Волконогов бежал"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Фильм "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова покажут на открытии Russian Film Week в Лондоне 28 ноября, сообщает пресс-служба смотра во вторник. Лента представляла Россию в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля и получила награду за лучший сценарий на фестивале "Кинотавр".

"Мы очень рады вернуться к формату проведения Russian Film Week офлайн в кинотеатрах <...> После такого долгого и сложного периода для индустрии развлечений и для наших зрителей возвращение в офлайн-режим - это настоящее волшебство. В этом сезоне у нас было рекордное количество заявок, поэтому наших зрителей ждет одна из лучших кинопрограмм, которую мы когда-либо предлагали", - поделился основатель и генпродюсер Недели Российского кино Филип Перкон.

Фестиваль продлится с 28 ноября по 5 декабря. В программу включили 23 полнометражных картины, среди них: "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, "Спутник" Егора Абраменко, "Пальма" Александра Домогарова-младшего, "Общага" Романа Васьянова, "Грех" Андрея Кончаловского, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой. Также зрителям представят 19 короткометражных фильмов.

Открытие смотра состоится в самом крупном кинотеатре Лондона Odeon, где проходят все главные британские премьеры. Основной площадкой станет кинотеатр Cine Lumiere.

Фестиваль Russian Film Week проходит в Великобритании с 2016 года. Его концепция состоит в том, чтобы привлекать внимание к российской культуре и истории, формировать взаимопонимание между народами двух стран, продвигать отечественные фильмы на западный рынок, налаживать профессиональные и деловые связи.