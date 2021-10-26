Виртуальные экскурсии и мастер-классы подготовил Музей Победы для акции "Ночь искусств"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Музей Победы подготовил бесплатную онлайн-программу, посвященную искусству в годы Великой Отечественной войны, в рамках акции "Ночь искусств", которая состоится 4 ноября, сообщила пресс-служба музея во вторник.

"4 ноября все желающие смогут присоединиться к акции "Ночь искусств" на сайте Музея Победы. Они увидят две виртуальные выставки, созданные на основе раритетов из фондов музея. В электронной экспозиции "Военный плакат" представят 70 оцифрованных плакатов и фотографий. Это ретроспектива советских агитрисунков 1941-1945 годов, а также кадры военного времени, запечатлевшие будни фронта и тыла", - говорится в сообщении.

Материалы экспозиции расскажут о судьбах художников Ираклия Тоидзе, Алексея Кокорекина, Виктора Иванова, Виктора Корецкого, Татьяны Ереминой, их самых известных работах и об исторической обстановке, в которой они создавались. Часть экспонатов будет посвящена творческому объединению "Боевой карандаш", выпускавшему агитационные плакаты и сборники сатирических рисунков в 1939-1945 годах в Ленинграде. Цикл онлайн-экскурсий "Фронтовой портрет. Судьба солдата" расскажет о художниках-фронтовиках и героях их рисунков.

"Во время Великой Отечественной войны искусство объединяло народ единой целью - борьбой против врага. Оно укрепляло веру в Победу, внушало надежду и оптимизм. Важную роль в этой сфере играла политическая графика: плакат и карикатура стали самыми массовыми видом изобразительного искусства <...>. Особенно популярны были плакаты, которые зачастую выполнялись в традициях лубка, народной патриотической картинки и выпускались огромными тиражами", - рассказали организаторы.

Виртуальных посетителей также приглашают присоединиться к мастер-классам, во время которых они научатся рисовать букеты и лепить декоративные панно. Кроме того, гостей ждет онлайн-кинопоказ фильма "Воздушный извозчик" (1943 год, режиссер Герберт Раппапорт).