В Поморье объявили шорт-лист V Международного кинофестиваля Arctic Open

ТАСС, 26 октября. Шорт-лист V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Open объявили в Поморье. В конкурсную программу вошли 50 картин, сообщили ТАСС в пресс-службе кинофестиваля.

"На рассмотрение отборочного жюри пришли 1 562 работы из 98 стран мира. В конкурсную программу фестиваля вошли 50 фильмов - 8 полнометражных и 12 короткометражных игровых картин, 22 документальные работы, основные страны - участники - Россия, Канада, Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, США. Кинофестиваль подготовил специальную конкурсную программу "Arctic Open - детям", в которую войдут 8 кинематографических работ. Зрители также смогут увидеть внеконкурсную программу", - сообщили в пресс-службе.

Стал известен и фильм - открытие кинофестиваля. Откроет праздник кино в Архангельске обладатель Гран-при жюри Каннского фестиваля 2021 "Купе № 6" режиссера Юхо Куосманена. Показы фильмов Arctic open 2021 пройдут в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Коноше и Североонежске.

"Мы третий фестиваль сотрудничаем с Arctic open. За это время у нас было много разных положительных и драматичных событий. В качестве фильма-открытия утвердили "Купе № 6",производство Финляндии и России. В фильме есть финская актриса и российский актер Юрий Борисов. В этом году он установил своеобразный рекорд по съемкам в фильмах, которые становятся громкими премьерами. Гранд-при жюри этот фильм получил в Каннах. Традиционно показываем якутское кино. Мне кажется, регионы России должны иметь свое собственное лицо. На кинофестивале будет представлен фильм "Ыт" режиссера Дмитрия Давыдова, "Нучча". Они представляют в программе якутский кинематограф", - пояснил куратор международной программы Алексей Медведев.

По словам руководителя регионального отделения Союза кинематографистов России и Архангельской области, короткометражные фильмы планируются к показу в Перовском парке. "В прошлом году был установлен арктический кинотеатр и при минус 10 там собрались люди, смотрели кино. <...> Это такая проверка себя", - пояснил он.

По словам директора кинофестиваля Тамары Статиковой, каждый фестиваль не похож на предыдущие, каждый год организаторы отталкиваются от потребности людей в освещении актуальных вопросов, которые волнуют жителей сейчас. "В обучающей программе мы берем большую тему аудиовизуальных искусств. Мы отталкиваемся в своей концепции от того, что сейчас нужно в культуре, зрителям. Сам фестиваль - это большое кино, мировые премьеры, живые настоящие эмоции. В этом году мы привлекли и анимационное кино. В этом году впервые будет мастерская по анимации для детей", - сказала она.

О фестивале

Кинофестиваль Arctic Open - проект, объединяющий культуру, искусство, социальную составляющую, туризм, образование и просвещение, в этом году он пройдет в городах Архангельской области с 9 по 12 декабря. Кинофестиваль вошел в список главных туристических событий России топ-200 "Лучшие события России 2019", входит в реестр международных кинофестивалей Министерства культуры РФ. Ежегодно на кинофестивале проводится обучающая программа для организаторов киноклубов. При непосредственном участии Arctic Open в Архангельской области создана сеть киноклубов.

В 2020 году кинофестиваль стал партнером Национальной молодежной кинопремии Роскультцентра и источником для создания нового межрегионального документального кинопроекта "Русское устье. Северный путь". После проведения кинофестиваля будет дан старт киномарафону, который обеспечит альтернативный прокат авторского кино стран Арктики в регионе, обмен фильмами местного производства. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области. Соорганизатор проекта - Северный (Арктический) федеральный университет.