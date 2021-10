Адель выступит с двумя концертами после пятилетнего перерыва

ЛОНДОН, 26 октября. /ТАСС/. Британская певица Адель, уже пять лет не дававшая концертов, анонсировала во вторник два выступления в лондонском Гайд-парке, запланированные на 1 и 2 июля 2022 года. Как сообщает сайт газеты The Independent, интернет-страница певицы оказалась временно недоступна из-за наплыва поклонников, пытавшихся подать заявку на получение доступа к предпродажам билетов.

В настоящий момент сайт уже вновь работает в нормальном режиме. Первые счастливчики смогут купить билеты на концерты Адель 28 октября с 10:00 по местному времени (12:00 мск).

Этой осенью исполнительница выпустит свой четвертый по счету и первый с 2015 года студийный альбом. Выход новой пластинки певицы под названием "30", в который войдет композиция Easy on Me, запланирован на 19 ноября. На прошлой неделе Easy on Me возглавила британский чарт синглов и установила рекорд по числу прослушиваний через стриминговые сервисы, а клип на нее посмотрели больше 100 млн пользователей платформы YouTube.

33-летняя Адель входит в число наиболее успешных современных поп-исполнителей. Она 15 раз награждалась престижной музыкальной премией "Грэмми". В 2013 году за песню к одному из фильмов бондианы "007: Координаты "Скайфолл" (Skyfall) певица была удостоена премий "Оскар" и "Золотой глобус". Прошлый видеоклип певицы (на песню Hello) за пять лет собрал 2,8 млрд просмотров на YouTube.