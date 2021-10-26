Юбилейный концерт джазового музыканта Игоря Бутмана в Кремле пройдет в формате COVID-free

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Юбилейный концерт народного артиста России, главы Московского джазового оркестра Игоря Бутмана пройдет в формате COVID-free, организаторы постарались обеспечить безопасность гостей и приглашенных зарубежных музыкантов - джазового оркестра "Линкольн-центра". Об этом саксофонист сообщил на пресс-конференции во вторник.

Бутман отметит 60-летие большим концертом в Государственном Кремлевском дворце. Специальными гостями вечера станут девятикратный лауреат премии "Грэмми" американский трубач Уинтон Марсалис и джазовый оркестр "Линкольн-центра" (Jazz at Lincoln Center Orchestra). "Для нас очень важно, чтобы после нашего праздника все были здоровы, поэтому [концерт будет в формате] COVID-free, с QR-кодами. Зал будет неполный, у нас есть ограничение по количеству людей. Ситуация очень серьезная, мы переживаем, но в Кремлевском дворце обеспечена безопасность, и мы надеемся, что все будет хорошо. Я лично благодарю Уинтона, мы сделали все возможное, чтобы и оркестр "Линкольн-центра", и наш имели абсолютную защищенность", - сказал Бутман.

Возможность отметить юбилей на сцене он назвал большим счастьем. "Устроить банкет, посидеть, услышать правду в глаза, когда тебя хвалят все время - это, конечно, приятно, но наша жизнь - это музыка. Счастье - это пригласить друзей и сыграть для них, может быть, самый лучший концерт", - поделился Бутман.

По словам Марсалиса, он также отметил 60-летие концертом в Берлине. Он добавил, что совместное выступление в день рождения Бутмана только "усилит их дружбу".

"У нас традиция - на дни рождения мы играем композиции в новоорлеанском стиле. Это само по себе необычно, но и концерт необычный. <…> Игорь и все долго боролись за то, чтобы мы смогли сюда приехать, чтобы оба ансамбля сыграли. Это усилило нашу веру в музыку. То, с каким настроением мы будем играть, - это и есть наш подарок. Мы импровизируем всегда, всегда что-то новое, другое, даже с песнями, которые мы уже знаем", - рассказал Марсалис.

Бутман добавил, что с разрешения музыкантов концерт будет записываться, поэтому позднее его, вероятно, покажут по телевизору и в интернете. "Для джаза и для России это огромное событие, как и для меня. На сегодняшний день джаз в России получил большую аудиторию благодаря джазовым фестивалям, приходит много молодежи - и учиться, и слушать джаз. То, что мы смогли это сделать, говорит о том, что то, что мы делаем здесь и Уинтон делает в Америке, - важно для всех нас. Люди с джазовых концертов выходят просветленными, они уходят с улыбкой", - заключил юбиляр.