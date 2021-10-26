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Спор РФ и Украины о скифском золоте
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Минкультуры выразило поддержку Крыму в стремлении вернуть коллекцию скифского золота

Музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы, заявили в министерстве

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Минкультуры РФ поддерживает музеи Крыма в их стремлении вернуть коллекцию скифского золота, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

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"Минкультуры поддерживает музеи Крыма в их стремлении вернуть экспонаты. Музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы - это общеизвестное профессиональное правило", - говорится в сообщении.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины" и "входят в государственную часть музейного фонда Украины".

"В Союзе музеев России напомнили, что в свое время эти экспонаты были найдены археологами именно на территории полуострова, откуда впоследствии и попали в музей. Они принадлежат именно тому учреждению культуры, в котором экспонировались изначально. Участниками спора являются музеи Крыма и Голландии, и впереди еще разбирательство в суде кассационной инстанции",- добавили в пресс-службе.

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

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