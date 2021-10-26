Мурадов: скифское золото нашли в Крыму, оно должно быть возвращено его музеям

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Реликвии из коллекции скифского золота, которые Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине, должны быть возвращены в Крым, поскольку они были найдены на территории полуострова, после чего экспонировались в крымских музеях. Об этом заявил ТАСС постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"В данном случае речь идет о зафиксированном в многочисленных международных конвенциях праве народа Крыма на свое историческое наследие, принадлежащее только ему. Мы исходим из того, что данные реликвии были найдены в Крыму и размещены в крымских музеях, поэтому должны в обязательном порядке быть им возвращены", - сказал собеседник агентства.

По мнению Мурадова, жители полуострова никогда не смирятся с утратой своих исторических сокровищ. "В случае их направления в Киев крымская общественность потребует незамедлительной передачи данных реликвий крымским музеям. А от международных организаций крымчане ожидают активной поддержки в вопросе скорейшего возвращения реликвий их хозяевам - жителям Республики Крым", - отметил постпред.

Политическая ангажированность

Первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс в свою очередь заявил, что скифское золото не имеет никакого отношения к Украине, поскольку экспонаты коллекции были вывезены из Крыма, а не с Украины. "Очень печально, что, культивируя себя как самый гуманный, справедливый и объективный суд Амстердама показал полную политическую ангажированность и необъективность", - сказал он.

Фикс также ответил известной фразой из кинофильма "Место встречи изменить нельзя" на слова президента Украины Владимира Зеленского о решении суда в Амстердаме по скифскому золоту. "Есть хорошая фраза из фильма: "Дырку от бублика они получат", а не Крым. <...>Пусть он это знает. Мы говорили, если хочет Зеленский в Крым, пожалуйста, пусть приезжает, отдыхает, мы будем, наверное, рады, как и каждому гостю Крыма. Но только при одном условии, если он признает Крым российским и откажется от своих высказываний", - заявил зампред Госсовета.