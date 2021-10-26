Памятные знаки "Чайка" вручили артистам и сотрудникам МХТ имени А.П. Чехова

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Вручение памятных знаков "Чайка" артистам и сотрудникам Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, Школы-студии и Музея МХАТ, посвятившим этому театру не одно десятилетие своей жизни, прошло во вторник в Портретном фойе театра. Церемонию награждения провел художественный руководитель МХТ Сергей Женовач.

"Разрешите от всей души поздравить всех нас с днем рождения театра! Сегодня такой правильный волнительный день, потому что почетные нагрудные значки "Чайка" - это не просто какие-то "значечки", а это объяснение в любви людям, которые преданы этому театру, которые служат этому театру. Они преданы театру, и театр предан им", - сказал худрук, открывая церемонию.

Первыми "Чайки" получили, в частности, актеры Ирина Пегова, Михаил Трухин и Дмитрий Дюжев за 15 лет работы в театре. "Я рада, что я с вами, в эти стенах. 15 лет - это так мало по сравнению с историей нашего большого и великого театра. Но в то же время у меня дочке 15 лет. Я смотрю: взрослый человек. Спасибо! Долгой жизни нам в этом театре", - пожелала награжденная Пегова.

Серебряные "Чайки" вручили тем, кто работает в театре 25 лет, в их числе оказались Валерий Трошин и Эдуард Чекмазов. "Театр - дом. Дом бывает разным, дом бывает уютным, в доме бывает неинтересно. Театр - семья. Семья бывает разная, нелюбящая, а бывает любящая, на которую смотришь и хочется там жить, хочешь быть в этой семье. У нас семья, друзья мои, у нас любящая семья, у нас дом", - заявил Трошин.

Обладатели золотых "Чаек"

Народная артистка России Евгения Добровольская и народный артист России Игорь Верник стали обладателями золотых "Чаек" за 30 и 35 лет работы в театре соответственно. "Все эти годы по завету Станиславского - священнодействуй или убирайся вон. Вот никто не убрался вон. Выгнать отсюда никого невозможно. Мы не уйдем отсюда. Мы это любим", - заявила Добровольская.

Как признался в свою очередь Верник, он счастлив в этот день видеть любимые лица. "Вспоминал, как 35 лет назад я стоял на ступеньках Московского Художественного театра под руку с Марком Исааковичем Пруткиным, который за 70 лет до этого вошел в Московский Художественный театр, принятый Константином Сергеевичем Станиславским. И так через одно рукопожатие я оказываюсь рядом с основателем нашего театра", - рассказал актер. Он добавил, что шел через сцену, где стоят декорации спектакля "№ 13D". "И сегодня в этот счастливый день я буду играть на сцене Московского Художественного театра этот спектакль. А завтра пойду на репетиции спектакля "Вальпургиева ночь", - отметил Верник.

За 55 лет золотыми "Чайками" с бриллиантом были награждены заведующий музыкальной частью театра Василий Немирович-Данченко и заведующий кафедрой искусствоведения Школы-студии МХАТ Видмантас Силюнас.

Также золотую "Чайку" с бриллиантом получила народная артистка РСФСР Раиса Максимова, прослужившая в театре 65 лет.

В общей сложности памятных знаков удостоены 57 человек, в их числе не только артисты, но и работники технических служб, других подразделений театра, а также Школы-студии МХАТ и Музея МХАТ. Некоторые из них получили золотые "Чайки" с изумрудом - за 45 и 50 лет в МХТ. А золотые "Чайки" с бриллиантом достались тем, кто служит в театре 55 лет и более.

О памятном знаке

Традиция вручения памятных знаков родилась в 1901 году, когда первые жетоны "Чайка" подарил Чехов актерам, игравшим в его пьесах "Чайка" и "Дядя Ваня".

В октябре 1908 года к десятилетию Московского Художественного театра выпустили значок "Чайка" с тремя портретами: Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко и Саввы Морозова. Значок вручался всем прослужившим в МХТ 10 лет. В 1923 году к 25-летию МХТ его отцы-основатели приняли решение о награждении почетным юбилейным значком "Чайка" актеров, проработавших 15 лет в театре, и других работников за 25-летнюю службу.

В 2001 году художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков ввел деление значков на золотые, серебряные и бронзовые, тем самым обозначив важность вклада мхатовцев в общее дело.

В 2019 году представили новый дизайн значков, его автором стал главный художник МХТ имени А. П. Чехова Александр Боровский.