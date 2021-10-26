Ведущие российские музеи проведут выставки в ОАЭ в 2022 году

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Ведущие российские музеи, в числе которых Третьяковская галерея и Царское село, в 2022 году проведут выставки в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры России.

"Министерство культуры Российской Федерации планирует провести масштабное культурное мероприятие. В начале 2022 года ведущие российские музеи представят мультимедийные выставки и презентационные сессии", - привели в пресс-службе слова министра культуры Ольги Любимовой, сказанные после рабочей встречи главы ведомства с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ Мохаммадом Ахмадом Альджабером. Стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры, организацию совместных проектов, в том числе в рамках "Экспо-2020" в Дубае.

Как отметила Любимова, обозначенные проекты организуют Государственная Третьяковская галерея, музеи-заповедники "Фанагория" и Царское село. Также планируется провести презентационную сессию Государственного Эрмитажа и лекции о русском искусстве.

Кроме того, министр культуры поблагодарила посольство ОАЭ в Москве за содействие в организации экранирования предметов из Политехнического музея в рамках Всемирной выставки. Экспонаты учреждения будут выставлены на площадке российского павильона с 10 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года.

По словам Любимовой, еще одним мероприятием, участие в котором примут российские организации, станет "Неделя всемирного культурного наследия в Шардже": с 21 ноября по 25 ноября российская делегация представит лучшие образцы нематериального культурного наследия России. "Наше музейное сообщество, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, изъявило желание принять участие и очень активно готовится к мероприятию", - добавила министр.