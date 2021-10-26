Умер заслуженный артист РСФСР Николай Ларионов

ЧЕЛЯБИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Заслуженный артист РСФСР, старейший артист Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова Николай Ларионов умер на 82-м году жизни. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.

Артист сыграл более 100 ролей не только на сцене, но и в кино.

"На 82-м году жизни скончался старейший артист Челябинского театра драмы имени Наума Орлова, заслуженный артист РСФСР Николай Геннадьевич Ларионов <...>. Практически вся театральная жизнь Николая Геннадьевича была связана с Челябинском, где он жил <...> с 1967 года. <…> До самого последнего мгновения своей светлой жизни Николай Геннадьевич хранил верность челябинской драматической сцене, а зрители отвечали ему любовью и почитанием его яркого, многогранного таланта", - сказали в пресс-службе. Причина смерти не уточняется.

Николай Ларионов сыграл Ивана Сафонова в спектакле "Русские люди" по пьесе Константина Симонова, а также был задействован в целом ряду постановок - "Берег", "Старший сын", "Серебряная свадьба", "Фальшивая монета", "Вишневый сад", "Чужой ребенок". В фильмографии актера работы в двух картинах - "Закрытые двери" (2020), "Меня ждут на Земле" (1976).

Ларионов в 1963 году окончил театральную студию в городе Владивостоке, играл в театрах Йошкар-Олы, Уссурийска, Владивостока, Уфы. В сентябре 1967 года был принят в труппу Челябинского государственного театра драмы.