Названы лауреаты премии "Ясная поляна"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Лауреатом литературной премии "Ясная поляна" в номинации "Иностранная литература" назван британский писатель Джулиан Барнс за его роман "Нечего бояться". Церемония награждения проходит во вторник в Большом театре.

"Традиционно члены жюри говорят, что в этом году у нас был самый тяжелый выбор. Но в этом году был действительно очень тяжелый выбор. Был очень сильный яркий длинный список. Урожайный год. И это было очень интересно, потому что произведения очень разные. Мы рады, что удалось представить почти весь спектр литературы 2020/2021 года", - сказал председатель жюри премии, советник президента России по культуре Владимир Толстой.

Приз в номинации "Иностранная литература" вручается "за самую значимую зарубежную книгу XXI века и ее перевод на русский язык".

По словам Барнса, англичане восхищаются русской культурой и искусством. "Мы обожаем Чехова как величайшего в мире драматурга, не считая Шекспира, конечно. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Горький и многие другие для нас это такая же часть литературной культуры, как и для вас. Я глубоко тронут и для меня большая честь быть удостоенным премии "Ясная Поляна" за книгу "Нечего бояться". Я хотел бы поблагодарить жюри, издательство "Азбука-Аттикус", которое очень поддерживало меня в эти последние годы, и, конечно, семью Толстых. Большое спасибо",- сказал Барнс, обращаясь к гостям церемонии по видеосвязи.

Лауреатами также названы Дмитрий Симановский и Сергей Полотовский за перевод романа "Нечего бояться" на русский язык.

В номинации "Событие" лауреатом названа книга "Каждый день сначала. Валентин Распутин и Валентин Курбатов: диалог длиною в сорок лет. Послесловие Д. Шеварова". Книга содержит переписку Курбатова и Распутина. Номинация "Событие" появилась в 2017 году и отмечает значимое, по мнению жюри и экспертов, событие в литературной жизни.

О премии

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие". Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза, учрежденного компанией Samsung, "Выбор читателей". Призовой фонд составляет 6,7 млн рублей.

В разные годы лауреатами премии в различных номинациях становились Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин.