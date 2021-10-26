В Петербурге начался конкурс проектов на создание памятника Николаю Гумилеву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Комитет по градостроительству и архитектуре объявил архитектурный конкурс на эскизный проект памятника русскому поэту Серебряного века Николаю Гумилеву. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"Конкурс на создание памятника, который будет располагаться в Кронштадте (там родился Гумилев - прим. ТАСС), пройдет в один этап и завершится выставкой эскизных проектов. К участию приглашаются архитекторы, скульпторы, дизайнеры, а также мастерские и творческие коллективы", - говорится в сообщении.

Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей.

Николай Гумилев - один из главных представителей Серебряного века и основатель поэтического направления акмеизм, 15 апреля этого года исполнилось 135 лет со дня рождения поэта.