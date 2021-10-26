Историческую драму "Седьмая симфония" представили на киностудии "Ленфильм"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Премьера многосерийной исторической драмы "Седьмая симфония", рассказывающей об истории исполнения легендарного произведения Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде, прошла во вторник на киностудии "Ленфильм", передает корреспондент ТАСС. Картину, которую покажет телеканал "Россия", в Петербурге представили участники творческой команды, работавшей над проектом.

"Это особый фильм. Это история про множество людей сразу. Главный герой этого сериала - конечно же, оркестр в целом и музыка", - сказал на премьере продюсер Александр Роднянский. Он отметил, что основная идея картины - взгляд через разные судьбы на ленинградцев, выстоявших в нечеловеческих обстоятельствах, - принадлежала Алексею Гуськову, исполнившему роль дирижера Карла Элиасберга.

По мнению Гуськова, создание этого фильма - это во многом восстановление справедливости, "потому что эти люди заслуживают гораздо большей памяти, чем она существует о них". "Эта история прежде всего рассказывает о вроде бы привычных нам вещах, о "насмотренных" вещах, о периоде истории, которым мы гордимся, но <…> настолько личностно, через судьбу оркестрантов - они все настолько разные, что каждый может узнать себя", - сказал он в беседе с журналистами перед показом.

По словам Гуськова, "вообще сама Ленинградская симфония Шостаковича - это особое произведение". "Если каким-то образом давать ей эпиграф, я бы для себя абсолютно точно сказал: "По вере и воздастся" и "Бог дает идущему", - добавил Гуськов.

По сюжету, когда было принято решение, что Седьмая симфония Шостаковича должна быть исполнена в осажденном городе, дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карлу Элиасбергу предстояло собрать исполнителей и начать репетиции. Однако музыкантов, способных сыграть сложное произведение, в Ленинграде фактически не осталось: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести. Перед лейтенантом госбезопасности Анатолием Серегиным (Алексей Кравченко) поставлена задача найти и доставить в Дом радио столько музыкантов, сколько необходимо, чтобы концерт состоялся.

Главные роли в сериале исполняют Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова, Лидия Вележева, Янина Студилина, Борис Смолкин и Игорь Ясулович. Режиссер - Александр Котт, оператор-постановщик - Петр Духовской.

О Седьмой симфонии

Седьмая (Ленинградская) симфония Шостаковича - одна из величайших партитур XX века, прославляющая подвиг народа в Великой Отечественной войне. Работу над этим произведением композитор начал в Ленинграде в первые месяцы войны. Его премьера в блокадном Ленинграде состоялась 9 августа 1942 года в Большом зале Ленинградской филармонии - этот факт увековечен мемориальной доской на здании. Концерт стал одним из символов мужества и несломленной воли защитников города.

В годы войны нынешний филармонический оркестр назывался оркестром Ленинградского радиокомитета. В период блокады страдавшие от истощения и дистрофии музыканты дали около 240 студийных и филармонических концертов. Для блокадной премьеры Седьмой симфонии, где требовался большой оркестр, специальным распоряжением военного командования были отозваны музыканты с передовой - это событие имело огромное мобилизующее значение как ответ на намерение врага штурмовать город.