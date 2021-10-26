Россию на "Детском Евровидении - 2021" представит Таня Меженцева

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Таня Меженцева из Москвы с песней Mon ami во вторник выиграла российский национальный отбор международного конкурса "Детское Евровидение". Решение было принято по итогам голосования жюри и интернет-зрителей, передает корреспондент ТАСС.

"Победителем национального отборочного конкурса "Детское Евровидение - 2021" становится Таня Меженцева", - объявили ведущие национального отбора, который организовала Академия Игоря Крутого.

Таня Меженцева уже представляла Россию на "Детском Евровидении - 2019" в дуэте с Денберелом Ооржаком, они заняли 13-е место.

Всего на право представить Россию на конкурсе было подано свыше 500 заявок, в финал национального отбора прошли 12 участников. В жюри вошли певица, участница конкурса "Евровидение-2004" Юлия Савичева, начальник Отдела международных проектов Дирекции международных отношений ВГТРК, председатель организационного комитета детского песенного конкурса "Евровидение" Екатерина Орлова, юная певица, телеведущая Екатерина Манешина, юный певец, стипендиат фонда В. Спивакова Валерий Кузаков, возглавила жюри российский музыкант, участница конкурса "Евровидение-2021" Манижа.

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение" пройдет в Париже 19 декабря под слоганом "Воображай", что является отсылкой к победной песне прошлого года французской певицы Валентины Тронель. В смотре этого года примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Германии, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Северной Македонии, Сербии, Франции, Украины. Планируется, что конкурс пройдет в очном формате. В России шоу будет транслировать в прямом эфире телеканал "Карусель".

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В конкурсе принимают участие артисты в возрасте от девяти до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.