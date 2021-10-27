Игорь Бутман отметит 60-летие

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Народный артист России, глава Московского джазового оркестра, саксофонист Игорь Бутман в среду отметит 60-летие большим концертом в Государственном Кремлевском дворце. Поздравить юбиляра соберутся его коллеги и друзья из России и США, рассказали ТАСС в его пресс-службе.

Вместе с Бутманом на сцену выйдут девятикратный лауреат премии Grammy, американский трубач Уинтон Марсалис и джазовый оркестр "Линкольн-центра" (Jazz at Lincoln Center Orchestra), а также российские певцы Сергей Мазаев, Лариса Долина и Валерий Сюткин, регулярные участники концертов маэстро и Московского джазового оркестра певица Фантини и пианист Олег Аккуратов.

"Каждого участника юбилейного концерта Игоря Бутмана с маэстро связывает не только любовь к джазу, но и крепкая многолетняя дружба. Гостей вечера ждет грандиозное шоу двух лучших биг-бэндов мира, выдающиеся джазовые вокалисты и настоящий праздник для поклонников восхитительной музыки", - подчеркнули организаторы.

Как рассказал сам Бутман накануне концерта, мероприятие пройдет в формате COVID-free, организаторы постарались обеспечить безопасность здоровья гостей и артистов. Возможность отметить юбилей на сцене он назвал большим счастьем. "Наша жизнь - это музыка. Счастье - это пригласить друзей и сыграть для них, может быть, самый лучший концерт", - поделился музыкант.

В своей многолетней карьере Бутман сотрудничал со многими известными джазовыми, академическими и рок-артистами и коллективами: Херби Хенкоком, Рэем Чарльзом, Билли Кобэмом, Анатолием Кроллом, оркестрами Олега Лундстрема, Георгия Гараняна, Юрия Башмета, группами "Кино" и "Аквариум", Хиблой Герзмавой, Ильдаром Абдразаковым и другими. В его дискографии 17 альбомов, включая диск Magic Land, записанный вместе с Чиком Кориа, Джеком Деджоннеттом, Джоном Патитуччи, Стефоном Харрисом и Рэнди Бреккером.

В 1999 году Бутман основал собственные квинтет и квартет и Московский джазовый оркестр, с которыми выступает на крупнейших джазовых фестивалях мира, по праву считаясь послом российского джазового искусства на мировой сцене.